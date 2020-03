S. Ilario, furto al supermercato: fuggono con la cassaforte

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Sono entrati al supermercato D’Italy di Calerno a S. Ilario e hanno portato via la cassaforte. E’ successo stanotte in via Pacinotti dove i ladri, dopo aver manomesso il sistema d’allarme e forzato un accesso, sono entrati nel supermercato dove hanno sradicato la cassaforte rubandola. I malviventi hanno portato via anche il danaro che era nelle casse. Sulla vicenda indagano i carabinieri di S. Ilario per furto aggravato contro ignoti.