Rubiera, furto notturno di Parmigiano Reggiano

RUBIERA (Reggio Emilia) – Furto di Parmigiano Reggiano alla Nuova latteria Fontana in via Fontana a Rubiera. I ladri questa notte, dopo aver manomesso l’allarme e praticato un foro sulla parete dietro al caseificio, hanno raggiunto il magazzino stagionatura da cui hanno rubato, stando ai primi controlli ancora in fase di inventario, numerose forme di Parmigiano Reggiano. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Rubera per furto aggravato contro ignoti.