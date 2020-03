Novellara, furto notturno in un bar

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Furto con spaccata allo Smart Caffè di Novellara nel centro commerciale del paese in via Galleria Cooperatori. Stanotte i ladri, utilizzando un tombino, hanno sfondato la vetrata inferiore della porta d’ingresso dell’esercizio e sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale dove hanno rubato, secondo un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, il fondo cassa dove c’era un centinaio di euro. Tra il furto e la refurtiva sottratta il danno, è in corso di esatta stima. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Novellara per furto aggravato contro ignoti.