REGGIO EMILIA – Era prevista ed è arrivata. Ecco nel video e nelle immagini del nostro fotografo Giuseppe Bucaria una delle poche nevicate di quest’anno, tardiva ma non eccezionale dato che non è la prima volta che i fiocchi arrivano a stagione inoltrata. Le immagini e il video che vi mostriamo sono relative al viaggio da Reggio a Casina, con qualche scatto di Casalgrande e Albinea e uno delle piste di Febbio preso da Reggio Emilia Meteo.

La nevicata non ha creato per ora particolari problemi sui quasi mille chilometri di strade provinciali reggiane. La neve, particolarmente fine e poco ‘bagnata’, non ha infatti attecchito, soprattutto in città e in pianura dove è scesa mista a pioggia.

Foto 3 di 11





















Lo scarso traffico dovuto alle restrizioni in atto per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19 ha poi evitato che la neve al suolo si compattasse, agevolando il lavoro della task-force predisposta anche in questa stagione dalla Provincia di Reggio Emilia: complessivamente, tra Reparto Sud (montagna) e Reparto Nord (pianura), 129 lame, 62 salatori e 2 frese, oltre a 36 uomini, tra tecnici, sorveglianti ed operai stradali.