L’appello di Cna: “Aiutiamo i nostri ospedali”

REGGIO EMILIA – Cna ha deciso di effettuare una donazione al Santa Maria Nuova e, al contempo, di sensibilizzare tutti i propri soci a dare un contributo per aiutare le strutture sanitarie del territorio chiamate ad uno sforzo sovraumano per gestire l’emergenza Covid-19.

“Pur conoscendo le tante difficoltà che tutti stiamo affrontando – è l’appello di Giorgio Lugli, presidente della Cna reggiana – rivolgiamo questo invito ai nostri soci nella consapevolezza che per vincere la sfida è necessario potenziare il sistema sanitario: i fondi raccolti, infatti, serviranno all’acquisto di attrezzature necessarie al reparto di terapia intensiva dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e delle strutture designate sul territorio alla cura dei pazienti colpiti da Covid-19”.

Un gesto di solidarietà ma anche di senso civico nel rispetto del lavoro incredibile che gli operatori socio-sanitari stanno svolgendo in tutta Italia e che, insieme al rigoroso rispetto delle regole e delle misure di prevenzione del contagio, sono l’unica arma vincente che abbiamo a disposizione contro il coronavirus.

“Invitiamo a concentrare le donazioni sul c/c aperto dall’Azienda Usl per questo scopo. Siamo da sempre fieri dell’Irccs – aggiunge il direttore generale Cna Azio Sezzi – perché è un punto di riferimento importante per l’intera regione e l’intero territorio nazionale. Un’eccellenza riconosciuta nei giorni scorsi anche dalla rivista americana Newsweek che ha classificato l’ospedale Santa Maria Nuova fra i 10 migliori d’Italia, in decima posizione. Quale momento migliore, dunque, per dimostrare la nostra vicinanza e la nostra gratitudine per il lavoro eccezionale delle nostre strutture sanitarie”.

Tutte le donazioni sono da considerarsi erogazioni liberali. Sul sito dell’Ausl sono scaricabili i moduli per il trattamento fiscale delle stesse: https://www.ausl.re.it/come-fare/effettuare-donazione-denaro

Le coordinate bancarie per donare sono le seguenti:

IBAN: IT34Y0306902477100000046052

Causale: Con CNA per Emergenza COVID19

BIC: BCITITMM