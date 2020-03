REGGIO EMILIA – Joy dolcissimo cagnolino di taglia media di appena 2 anni (20 kg). Abituato in casa e con i bambini la sua vita sta per cambiare drasticamente e dallo sguardo sembra proprio che lo sappia; la sua famiglia per gravi motivi non può più occuparsi di lui e dovrà entrare in canile. Joy è bravo e ubbidiente, dolce e intelligente. Per informazioni Susanna: 347-281.83.54.