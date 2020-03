In bici con alcol e droga per festino a casa di amico: denunciato

SAN POLO (Reggio Emilia) – E’ uscito di casa e si è messo in sella alla sua bicicletta per raggiungere l’abitazione di un amico doveva voleva organizzare un festino a base di droga: non solo è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, ma è stato anche denunciato per il mancato rispetto del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle restrizioni sugli spostamenti per limitare il contagio da coronavirus.

È successo ieri pomeriggio a San Polo dove, come in altri territori dell’Emilia-Romagna, sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle misure governative. Nei guai è finito un 20enne del paese, fermato nel centro abitato di San Polo in sella alla sua bicicletta che stava utilizzando per raggiungere l’abitazione di un amico.

“Devo andare a una festa a casa di un amico”. Questa la giustificazione fornita dal 20enne ai carabinieri. A riprova della sua ”giustificazione” ha mostrato il contenuto di una sportina attaccata al manubrio dove c’erano alcune bottiglie di superalcolici. I militari, scorgendo sul volto del giovane un certo nervosismo, hanno approfondito i controlli e gli hanno trovato addosso anche una dose di marijuana e uno spinello già confezionato, pronti per essere usati nel festino organizzato a casa dell’amico.

I carabinieri gli hanno sequestrato la droga, la cui detenzione è stata ricondotto all’uso personale, motivo per cui il giovane è stato solo segnalato come assuntore di stupefacenti, ma è stato denunciato per aver violato il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri nella parte in cui dispone restrizione degli spostamenti per limitare il contagio da coronavirus.