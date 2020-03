Guastalla, rissa con accoltellamento: 13 giovani denunciati

REGGIO EMILIA – Tredici giovani sono stati denunciati per una rissa con accoltellamento avvenuta la notte del 10 novembre scorso di fronte al bar Sport “Le Piscine” di Guastalla. Tra i giovani che sono stati denunciati per rissa aggravata ci sono anche 4 minori.

Si era rischiato il peggio, la notte del 10 novembre scorso in piazza Saturno a Pieve di Guastalla, dove due gruppi distinti di giovani, reggiani e mantovani, si erano affrontati venendo alle mani per futili motivi dopo un primo diverbio nel bar. Lo scontro, inizialmente verbale, si era spostato all’esterno ed era continuato nel parcheggio vicino al cantiere del futuro palasport, tra via Sacco e Vanzetti e Piazzetta in Ghiaia.

Qui una dozzina di giovani si erano affrontati dandosele di santa ragione. A un certo punto uno dei contendenti aveva ferito con una coltellata un ventenne di Suzzara, che era caduto a terra sanguinante. I giovani erano fuggiti e sul posto erano arrivati i carabinieri e i sanitari inviati dal 118. Il giovane era stato portato al Santa Maria Nuova dove era stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 20 giorni.

I carabinieri della stazione di Guastalla, grazie alle numerose testimonianze sentite in questi mesi, a riconoscimenti fotografici, accertamenti e riscontri su decine di profili su vari social nonché e visione di filmati amatoriali e delle telecamere installate che hanno ripreso la rissa, sono risaliti ai 13 giovani (tra cui quattro minori), con un età compresa tra i 16 e i 22 anni (5 reggiani 8 mantovani).

Tutti e 13 i coinvolti nella maxi rissa sono stati denunciati per concorso in rissa aggravata. L’accoltellatore, un 18enne reggiano, è stato denunciato anche per lesioni personali aggravate.