Gualtieri, 45enne arrestato per spaccio di eroina

GUALTIERI (Reggio Emilia) – Un 45enne reggiano è stato arrestato ieri pomeriggio a Gualtieri, a Santa Vittoria, da una pattuglia di carabinieri della stazione locale. E’ accaduto intorno alle 15.30 quando, i carabinieri di Gualtieri in pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno visto in via Cento Violini a Santa Vitoria una ragazza, conosciuta come assuntrice di stupefacenti, in compagnia di un uomo.

Il 45enne, quando ha visto i carabinieri, ha fatto cadere a terra un involucro. E’ stato fermato e identificato dai militari che hanno recuperato la dose di eroina che aveva gettato a terra. I carabinieri sono poi andati nella vicina abitazione dell’uomo e l’hanno perquisita trovando in due piccole casseforti riposte sopra un mobile 6 dosi di eroina per complessivi 10 grammi e una dose con mezzo grammo di marijuana, oltre a una centinaio di euro in contanti, un bilancio di precisione, una calcolatrice e dei fogli con appunti contabili.

A quel punto il 45enne è stato arrestato. Domani comparirà davanti al Tribunale di Reggio Emilia per rispondere delle accuse a lui contestate.