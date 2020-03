Grissin Bon, risolto il contratto con Gal Mekel

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto per l’attuale stagione agonistica con l’atleta Gal Mekel.

Ha detto il direttore sportivo biancorosso Alessandro Frosini: “Ringraziamo Mekel per questi mesi in maglia Pallacanestro Reggiana e gli auguriamo buona fortuna in vista del finale di stagione con la maglia dell’Unicaja Malaga”.

Ha aggiunto Mekel: “Ringrazio la città di Reggio, la società, i miei compagni e tutto il coaching staff. Il nostro lavoro a volte ti fa cambiare i piani all’improvviso e ti mette di fronte a possibilità che fino a ieri non esistevano, così è stato in questo caso. Faccio un sincero in bocca al lupo a tutta la Pallacanestro Reggiana per il finale di stagione”.