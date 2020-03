Gattatico, auto contro tir: grave il conducente

GATTATICO (Reggio Emilia) – Grave incidente stradale, oggi pomeriggio, a Praticello di Gattatico in via Medaglie d’Oro della Resistenza dove una Volkswagen Polo, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un tir. Ad avere la peggio il conducente dell’utilitaria, un ventenne. Sul posto sono dovuti arrivare i vigili del fuoco da S. Ilario per tirare fuori l’uomo che ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.