Correggio, auto come ariete contro una tabaccheria

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Furto notturno alla tabaccheria 2A di Correggio in via Timolini. I ladri, utilizzando come ariete un’auto, a bordo della quale sono poi fuggiti, hanno sfondato la vetrata del negozio e sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale rubando il danaro riposto in un cambiamonete che è stato forzato. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Correggio per furto aggravato contro ignoti.