Coronavirus, Vecchi: “Da domani mascherine in tutte le farmacie”

REGGIO EMILIA – “A partire da domani, nelle nostre farmacie comunali, ci saranno le mascherine grazie all’azienda Nuova Sapi che le sta producendo. Un pacchetto da 5 costerà 0.50 centesimi. Per garantire tutte le forniture ogni famiglia potrà acquistarne un solo. Saranno distribuite anche nelle altre farmacie. Vi prego di non andare all’assalto, perché ci saranno per tutti. Gradualmente, giorno dopo giorno, l’obiettivo dell’autosufficienza provincale sarà conseguito”.

Lo ha annunciato questa sera il sindaco Luca Vecchi durante la consueta diretta Facebook.

Il primo cittadino ha anche detto che domani mattina, alle 8.30, il vescovo celebrerà una messa al cimitero monumentale per i defunti e le persone che ci hanno lasciato in questi giorni. Sarà trasmessa sulle tv locali e sarà celebrata, in contemporanea, da tutti i vescovi in tutti i capoluoghi di provincia della Regione. Ovviamente non si potrà partecipare perché i cimiteri sono chiusi e per rispetto delle norme vigenti per combattere il Coronavirus.