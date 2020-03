Coronavirus, Vecchi chiude tre parchi cittadini

REGGIO EMILIA – Il sindaco Vecchi chiuderà nel fine settimana tre parchi cittadini: quello delle Paulonie (via Paradisi), del Cervi (via Panciroli) e il Santa Maria (dietro la questura). Lo ha annunciato nella trasmissione di Telereggio, “Buongiorno Reggio”, dicendo: “Non possiamo però pensare di concentrare tutte le forze dell’ordine in un paio di parchi sperando che venga rispettata l’ordinanza. Per fortuna siamo in democrazia, ma quando sei in democrazia e non in dittatura e ti trovi costretto a cancellare o quasi la libertà delle persone, la cosa si fa più complicata…”.