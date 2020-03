Coronavirus, tremila controlli su spostamenti: 120 persone denunciate

REGGIO EMILIA – In cinque giorni, dal 10 al 14 marzo, sono stati circa tremila i controlli complessivi delle forze dell’ordine per quel che riguarda gli spostamenti non consentiti e circa 10mila quelli relativi alle attività commerciali monitorate.

Sono 120 le persone denunciate per il mancato rispetto delle misure di contenimento per contrastare la diffusione del Coronavirus e 47 gli esercizi commerciali sanzionati perché non hanno rispettato il decreto che imponeva la chiusura.

E’ il primo bilancio dei controlli dalle forze dell’ordine reggiane che stanno verificando in questi giorni il rispetto dei divieti e delle limitazioni emanati in seguito ai due decreti della presidenza del consiglio dei ministri, l’8 e il 9 marzo scorsi.