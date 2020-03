Coronavirus, spostamenti e autocertificazione: ecco il modulo da scaricare

REGGIO EMILIA – Il decreto Conte emanato ieri prevede, già a patire da questa mattina, il monitoraggio nelle “aree a contenimento rafforzato”, tra le quali rientra anche la provincia di Reggio Emilia. Ricordiamo che le altre sono l’intera Lombardia e altre 13 province di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Marche: Modena, Parma, Piacenza, Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, Padova, Treviso e Venezia in Veneto.

In queste zone ci sono limitazioni agli spostamenti, ma non c’è un divieto assoluto come era per le zone rosse. Per spostarsi per “esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” è necessario presentare un documento ai controlli certificazione che attesti il motivo per derogare alla direttiva di ridurre il più possibile il movimento da un’area all’altra (e con questo la diffusione del contagio).

PER SCARICARE IL MODULO CLICCA QUI