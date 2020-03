REGGIO EMILIA – “In questo periodo di emergenza sanitaria tutti i nostri volontari adottano per ogni tipo di servizio un equipaggiamento di protezione atto a tutelare la loro e la vostra salute. Purtroppo questi dispositivi non sono infiniti”.

Inizia cosi’ l’appello della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Comuni dell’appennino reggiano, che chiede aiuto a cittadini e imprese per i suoi operatori, impegnati nella consegna di spesa e farmaci e nel trasporto dei piu’ fragili in ospedale.

“Abbiamo bisogno di mascherine Ffp2- Ffp3, mascherine chirurgiche, tute monouso Tyvek per rischio biologico, camici monouso, calzari, occhiali protettivi e visiere”, segnala il presidente Iacopo Fiorentini, che aggiunge: “Per favore, chi avesse a disposizione questi presidi e volesse farceli avere, contribuendo a contrastare l’emergenza in atto, ci puo’ trovare nella nostra sede in Via dei Partigiani, 10 a Castelnovo Monti, e al telefono 0522 612164, per concordare il ritiro del materiale”.

In alternativa, aggiunge il presidente, “potete fare anche una donazione su nostro conto corrente Emilbanca (IBAN IT 69 A 07072 66280 0480 40104490). I soldi raccolti serviranno ad acquistare dispositivi di protezione individuale per tutti i nostri operatori, che quotidianamente mettono a disposizione il loro tempo per la nostra comunita’”.