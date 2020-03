Coronavirus, sono 6.387 i malati in Italia: 1.326 in più rispetto a ieri

REGGIO EMILIA – Sono 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri (era di 1.145 l’incremento di ieri, ndr) e 366 i morti, 133 in più. Sono 622 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 33 in più di ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. E dai dati della Johns Hopkins University emerge che il nostro Paese è al secondo posto nel mondo, dopo la Cina, per numero di vittime e di contagi.

Sono 650 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 291 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Di questi, ben 399 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 40 casi. Sono invece 3.557 i malati con sintomi ricoverati e 2.180 quelli in isolamento domiciliare.

Per la mascherine “stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche”.