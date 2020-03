Coronavirus, sette casi a Reggio Emilia: 130 sono isolamento

REGGIO EMILIA – Sono sette i casi di Coronavirus la cui diagnosi è stata effettuata sul nostro territorio (tre in città, uno a Scandiano, uno a Castelnovo Sotto, uno a Correggio e uno a Rolo). A questi bisogna aggiungere il giovane di Casalgrande che, lavorando a Modena, ha avuto la diagnosi là, l’uomo di Modena che lavorava all’hotel Europa a Reggio e il giovane calciatore di Albinea che gioca in Toscana.

In tutto, dunque, sono dieci i casi che si possono ricondurre alla nostra provincia. In rianimazione, al momento, c’è solo una sola persona in gravi condizioni, mentre nel reparto degli infettivi ieri sera c’erano sei persone ammalate di Covid-19.

Ieri a Reggio sono stati certificati tre nuovi casi di positività, tutti ricoverati al reparto infettivi del Santa Maria Nuova. Tra questi c’è una coppia che risiede in città: la moglie, infatti, è risultata postiva al tampone dopo che il marito era stato ricoverato poche ore prima al nosocomio cittadino ed è stata ricoverata agli infettivi.

Si teme, tuttavia, che i contagi possano salire rapidamente, perché ci sono più di 130 persone in isolamento che sono entrate in contatto con i contagiati e che, per ora, non manifestano sintomi. Tra questi anche tutti coloro che abitano nel palazzo della coppia ricoverata all’ospedale.

Si tratta di nostri concittadini che sono entrati in contatto con persone infette o che sono transitate dalla zona rossa. Fra questi anche i bambini che sonotornati dalla Cina e che devono tornare a scuola. Il tampone per verificare l’eventuale contagio viene fatto solo a chi presenta dei sintomi.