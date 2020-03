Coronavirus, oltre duemila morti in Europa: la Germania chiude le frontiere e la Spagna schiera l’esercito

REGGIO EMILIA – Ha superato la soglia dei 2.000 il numero dei morti per il coronavirus in Europa. E’ questo il risultato di un conteggio effettuato della Afp. Il numero di vittime nel mondo ha superato quota 6.000. Sono 160 mila contagi a livello globale. La Cina rimane il paese con il più alto numero di morti (3.199) ma ora è in Europa che l’epidemia progredisce rapidamente: Italia e Spagna i paesi più colpiti.

Il governo tedesco ha annunciato che dalle 8 di lunedì chiuderà le frontiere con Francia, Svizzera e Austria. Secondo quanto riportato dalla Bild, la circolazione delle merci dovrebbe essere garantita così come gli spostamenti dei pendolari. Al momento in Germania ci sono 5.072 casi di Covid-19.

In Svizzera sono quasi raddoppiati i contagi da coronavirus: le infezioni sono aumentate domenica di quasi 1.000 casi in 24 ore arrivando a quota 2.200 malati. 14 i morti registrati nel Paese. L’esercito ha iniziato a pattugliare le strade di Madrid e di altre città spagnole nei luoghi dove si possono creare assembramenti come le stazioni di treni e autobus.

“Non dobbiamo arrenderci alla paura”, ha esortato il ministro della Sanità Alain Berset al quotidiano NZZ am Sonntag. Venerdì, il governo ha chiuso le scuole e vietato grandi raduni pubblici. Il paese ha anche ripristinato rigidi controlli alle frontiere con i paesi vicini nel blocco e ha imposto limiti rigorosi su chi può arrivare dall’Italia.

Circa 2.000 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Spagna e un centinaio di persone sono morte nel giro di 24 ore. Lo hanno reso noto le autorità spagnole oggi. Secondo l’ultimo rapporto, sono 7.753 i casi in totale mentre 288 persone sono morte a causa del Covid-19 nel paese, da ieri in isolamento quasi totale nel tentativo di frenare la diffusione della pandemia. La moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è positiva al coronavirus.

Tutta la Repubblica Ceca sarà messa in quarantena per combattere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il premier Andrej Babis secondo quanto riportato dall’agenzia Ctk. Secondo il ministero della Salute ceco, oggi nel Paese ci sono 214 casi di Covid -19, un aumento di 25 rispetto a ieri.

L’Austria chiude tutto, seguendo il modello italiano. Saranno chiusi non solo i negozi, ma anche ristoranti, che secondo una prima bozza potevano invece restare aperti fino alle ore 15. Lo stop riguarda anche parchi giochi e campi sportivi. Come in Italia, saranno consentiti solo spostamenti inderogabili. E’ previsto anche lo stop dei voli di linea verso Russia, Ucraina e Gran Bretagna. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz durante una seduta straordinaria del parlamento che deve approvare i provvedimenti che entreranno in vigore a mezzanotte.