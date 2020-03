REGGIO EMILIA – Diventa sempre più difficile fare la spesa a Reggio Emilia. Non tanto per la mancanza di generi alimentari, che ci sono in abbondanza, ma perché, in base al decreto ministeriale, i supermercati contingentano l’ingresso delle persone in modo da consentire una certa distanza fra i clienti. Oggi si sono formate file un po’ ovunque. Qui vedete alcune immagini (foto Bucaria) di file al Conad Le Querce e all’Ipercoop Baragalla.

