Coronavirus, le sedi Cgil anticipano la chiusura pomeridiana

REGGIO EMILIA – La segreteria della Camera del Lavoro di Reggio Emilia, nell’ambito della riorganizzazione complessiva della propria attività a seguito delle ultime disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Covid 19 ha disposto, a partire da oggi 17 marzo 2020 e fino al prossimo 31 di marzo 2020, di anticipare la chiusura pomeridiana di tutte le sedi attualmente operative sul territorio (Reggio Emilia – via Roma e Via Bismantova – Castelnovo Monti, Correggio, Guastalla, S. Ilario, Scandiano) alle 17,30 e di chiudere completamente al sabato.

Rimangono invariati i provvedimenti finora attuati. Si ricorda infatti che i servizi fiscali Teorema, il patronato Inca e le categorie sindacali operano solo ed esclusivamente su appuntamento. All’ingresso di tutte le sedi della Provincia è operato un filtraggio da parte dei nostri operatori al fine di prevenire assembramenti di persone nelle sale d’aspetto.

Per tutte le pratiche non urgenti e differibili nel tempo la Cgil rinnova l’invito a prendere contatto telefonicamente o via e-mail con le sue strutture. Sul sito http://www.cgilreggioemilia.it/ sono disponibili tutte le informazioni e i contatti.