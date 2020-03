Coronavirus, l’Ausl: “Da mercoledì stop a visite e prestazioni programmate: garantite solo le urgenze”

REGGIO EMILIA – La Direzione dell’Azienda USL informa che domani martedì 10 marzo 2020 le visite e le prestazioni programmate saranno garantite. Da mercoledì 11 marzo, per far fronte all’evoluzione dell’infezione da Coronavirus e per garantire assistenza a tutti i pazienti affetti da patologie urgenti, oncologiche o non differibili, saranno garantite le urgenze, le urgenze differibili e le prestazioni necessarie per la continuità della cura dei pazienti cronici.

Sempre da mercoledì 11 marzo gli specialisti, dopo avere analizzato le richieste e la situazione dei pazienti prenotati, contatteranno al telefono i cittadini secondo un criterio di priorità clinica, mentre le richieste ritenute prorogabili saranno rimandate. La direzione informa inoltre che a, causa dell’impegno dei medici anestesisti nell’assistenza ai pazienti delle rianimazioni, viene temporaneamente sospesa l’attività di parto analgesia (epidurale).