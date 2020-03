Coronavirus, Kholer ferma la produzione per due settimane

REGGIO EMILIA – La multinazionale Kohler (ex Lombardini) ha deciso di sospendere per due settimane la produzione negli stabilimenti di Reggio Emilia e Rieti. Lo fa sapere in una lettera inviata ai dipendenti il presidente Vincenzo Perrone, precisando che rimane garantita l’attivita’ di servizio ai clienti e la consegna della merce pronta.

“Nelle ultime settimane Kohler ha messo in atto numerose azioni, quali l’interruzione delle trasferte, dei meeting, delle attivita’ formative, la diminuzione e lo scaglionamento dell’affluenza nelle mense, la sanificazione degli ambienti e dei servizi, la piu’ ampia diffusione possibile dello smart-working e l’adozione della distanza minima di sicurezza di un metro”, scrive Perrone.

“Mi avete piu’ volte sentito dire – aggiunge – che le persone sono il nostro capitale piu’ prezioso e rappresentano il centro della nostra attivita’. Il vostro benessere e la vostra salute sono fondamentali per il nostro futuro”. Per questo “date le circostanze, ritengo sia necessario intervenire con piu’ decisione: a partire da domani, procederemo con la chiusura degli stabilimenti di Reggio Emilia e di Rieti, con riapertura lunedi’ 30 marzo”.

Il presidente invita i lavoratori “a considerare questo periodo come un’occasione per dedicarvi a voi stessi, alle vostre famiglie e ai vostri cari, tenendo sempre in mente il rispetto delle norme di sicurezza che sono l’arma piu’ efficace per superare questo difficile momento. Restare a casa e’ la regola piu` importante”.