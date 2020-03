Coronavirus, il vescovo benedice il cimitero deserto

REGGIO EMILIA – Stamattina alle 8.30, il vescovo Massimo Camisasca, ha celebrato una messa al cimitero monumentale per i defunti e le persone che ci hanno lasciato in questi giorni. E’ stata trasmessa sulle tv locali ed è stata celebrata, in contemporanea, da tutti i vescovi in tutti i capoluoghi di provincia della Regione. Ovviamente nessuno ha potuto partecipare, perché i cimiteri sono chiusi e per rispetto delle norme vigenti per combattere il Coronavirus.