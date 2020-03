Coronavirus, il sindaco: “Non si paga la sosta fino al 3 aprile”

REGGIO EMILIA – “E’ sospeso il pagamento della sosta sulle strisce blu in tutta la città fino al tre aprile, tanto in centro storico e tanto fuori. Non spegniamo la Ztl, perché vorrei evitare che il centro storico diventi un bypass anche per le poche auto che sono in circolazione”. Lo ha detto il sindaco Luca Vecchi ieri sera facendo il punto sullo stato del contagio del coronavirus.

Il primo cittadino ha detto anche che alcune aziende della Provincia di Reggio Emilia si sono attivate per riconvertire alla produzione di mascherine parte dei loro apparati produttivi: “Abbiamo ormai completato il percorso di certificazione iniziato nei giorni scorsi per alcune aziende reggiane, che hanno rapidissimamente riconvertito alcuni apparati produttivi per mettersi nella condizione di produrre diverse migliaia di mascherine al giorno che saranno poi distribuite tramite i canali delle Usl e al limite delle nostre farmacie comunali”.

Il primo cittadino auspica “che questo possa portare nei prossimi giorni a dare una risposta esaustiva e definitiva a quello che e’ uno dei grandi fabbisogni primari del momento, soprattutto per chi e’ in prima linea come operatore negli ospedali e per chi lavora all’interno degli apparati produttivi”.

Il trasporto pubblico locale e’ stato rimodulato potenziando le corse che risultano piu’ frequentate per gli spostamenti lavorativi mentre altre linee vengono ridotte, soppresse o disponibili a chiamata. Dal sindaco, infine, arriva un ringraziamento alla comunita’ cinese residente in citta’, per il materiale sanitario donato oggi alla Croce Rossa e alla protezione civile comunale.