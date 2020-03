Coronavirus, il sindaco Bini ricoverato al Santa Maria Nuova

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, da oggi è ricoverato al reparto infettivi del Santa Maria Nuova in seguito al contagio da Coronavirus che lo ha colpito.

Lo annuncia lui stesso su Facebook scrivendo: “Negli ultimi giorni la febbre è rimasta costantemente su temperature piuttosto alte, per cui i medici, a titolo precauzionale, hanno consigliato il ricovero ospedaliero. Quindi da oggi sono al reparto infettivi del Santa Maria Nuova, a Reggio. Mi sento comunque abbastanza bene, a parte la febbre. So di essere seguito da personale medico, infermieristico e ausiliario estremamente capace, ammirevole, a cui in questa fase di emergenza dobbiamo essere tutti profondamente grati”.

Continua il sindaco: “La gestione a livello comunale è garantita dai miei colleghi di Giunta, di consiglio e dagli uffici che continuano a operare e che ringrazio. Via telefono resto in costante contatto con loro. Tornerò il prima possibile, non preoccupatevi. Grazie anche a tutti per la vostra vicinanza che avverto costantemente”.