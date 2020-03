Coronavirus: il governo chiude scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo

REGGIO EMILIA – Il governo ha disposto la chiusura immediata, da domani, di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo. Lo ha deciso l’Esecutivo riunito oggi a Palazzo Chigi. Questo significa che, in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, il totale di chiusura sarà portato, complessivamente, a tre settimane, considerando le due settimane di stop già effettuate.

Il governo, per prendere questa decisione, si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che aveva detto di essere favorevole alla chiusura. Ora bisognerà capire come predisporre soluzioni idonee per salvaguardare l’anno scolastico considerando che, in alcune regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna si arriverà a tre settimane complessive chiusura.