Coronavirus, il Comune abbassa i pilomat per agevolare le consegne

REGGIO EMILIA – I pilomat del centro storico di Reggio Emilia rimarranno abbassati da ieri fino al 3 aprile tutti i giorni della settimana e per tutte le 24 ore, per agevolare i servizi di consegna a domicilio di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessita’ a chi ne ha bisogno, limitando gli spostamenti in citta’ per arginare il Coronavirus.

La misura, spiega l’assessore comunale alla Mobilita’, Carlotta Bonvincini, “rende inoltre piu’ semplice la programmazione dei turni di consegna di supermercati e centri di distribuzione”. La ztl che i pilomat delimitano (e quindi la sorveglianza tramite vigile elettronico) resta comunque in funzione. Sempre in relazione alle nuove disposizioni relative al Coronavirus e alle limitazioni che sono entrate in vigore, i Poli sociali territoriali del Comune di Reggio Emilia sono disponibili per organizzare interventi in situazioni di particolare fragilita’ che possono riguardare anziani soli o famiglie in difficolta’.

Per segnalare situazioni di questo tipo (direttamente o per conoscenza) si puo’ fare riferimento ai recapiti: 0522 585477(Polo Sud), 0522 585460 (Polo ovest), 0522 585401 (Polo Nord) e 0522 585488 (Polo est). Per quanto riguarda invece coloro che desiderano rendersi utili, il punto di riferimento per Reggio Emilia e’ il Centro servizi per il volontariato Dar Voce (0522 791979) tutte le mattine dalle 9 alle 13.