Coronavirus, grave un uomo di San Martino in Rio

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Un uomo di mezza età, di San Martino in Rio, contagiato dal Coronavirus, si trova in gravi condizioni in terapia intensiva in ospedale a Bologna. L’uomo ha patologie pregresse e le sue condizioni di salute sono piuttosto gravi.

Il suo caso è stato confermato dal sindaco di San Martino in Rio, Paolo Fuccio, che in un post su Facebook, ha scritto: “L’azienda sanitaria si è già attivata e sta contattando tutte le persone con cui è stato in contatto nei giorni scorsi per metterle tutte in quarantena a tutela della loro salute e della nostra comunità”.