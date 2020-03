Coronavirus, fuori casa senza motivo: 5 denunce a Reggio

REGGIO EMILIA – Sono 11 le persone denunciate dai carabinieri in due giorni di controlli relativi agli spostamenti dei cittadini, limitati dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per arginare il contagio da coronavirus. Tra i cinque casi registrati nelle ultime ore anche quello di un uomo di 50 anni, sorpreso a Correggio all’uscita di un supermercato con superalcolici del valore di 50 euro risultati appena rubati.

I militari hanno appurato che l’uomo proveniva dal Comune di Bagnolo ed e’ quindi e’ scattata una doppia denuncia: per furto e mancato rispetto delle misure governative. Sempre a Correggio i carabinieri hanno denunciato poco dopo mezzanotte un 28enne e un 33enne pregiudicati del paese. I due, pur abitando ciascuno per conto proprio, hanno dichiarato di essersi incontrati per andare a comprare le sigarette.

Doppia denuncia anche per un 40enne di Gualtieri sorpreso al volante sotto l’effetto di droga, che ha sostenuto di trovarsi in quel momento a Novellara per vedere dei lavori edili che avrebbe dovuto fare l’indomani. Infine a Gattatico, nella val d’Enza reggiana, a finire nei guai e’ stato un 31enne di Poviglio. Fermato in piena notte non ha fornito una valida giustificazione circa la sua presenza al di fuori del Comune di residenza.