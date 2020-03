Coronavirus, fioccano le proposte di donazioni all’Ausl: come dare un contributo

REGGIO EMILIA – L’Ausl di Reggio Emilia sta ricevendo molte proposte di donazioni da parte di cittadini e imprese che desiderano dare un contributo economico per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Lo fa sapere la stessa azienda sanitaria, ricordando le coordinate del proprio conto corrente: Iban IT34Y0306902477100000046052 (BIC: BCITITMM), causale “emergenza COVID 19”.

Gli importi delle donazioni, viene specificato, saranno destinati prioritariamente all’acquisto di tecnologia, strumentazione e dispositivi medici necessari ad incrementare i posti letto di rianimazione e di assistenza per i pazienti. Altre informazioni si trovano sul sito www.ausl.re.it (sezione “come fare per” in home page e nel menu a tendina “effettuare donazioni in denaro”).

L’Ausl invita quindi i promotori di raccolte fondi online a contattarla via mail all’indirizzo protobilancio@ausl.re.it, per concordare le azioni da intraprendere e informare correttamente i cittadini. Sono partite anche due raccolte fondi spontanee (https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-terapia-intensiva-del-santa-maria e https://www.gofundme.com/f/covid19-rafforziamo-la-terapia-intensiva-reggio-e) per un totale di 37mila euro ad ora raggiunto.