Coronavirus, chiudono un centinaio di ristoratori reggiani

REGGIO EMILIA – “Io continuo ancora questa settimana, ma per dare un servizio alla città. Però, visti gli ultimi due giorni, vale veramente la pena chiudere”. Giovanni Mandara, titolare della Piccola Piedigrotta, resisterà fino a domenica, ma un centinaio di ristoratori reggiani, molti dei quali oggi si sono riuniti insieme a lui, rigorosamente all’aperto, in piazza XXV Aprile, hanno deciso di fermarsi.

Racconta Mandara: “C’è chi lo farà per due settimane e chi fino al 3 aprile. Siamo tutti demoralizzati. Lavorare così non ha più senso. Io, fra l’altro, comincio ad avere anche un po’ di timore, perché abbiamo a che fare con le persone e non siamo tutelati come il personale di un ospedale”.

Alcuni dei ristoratori che chiudono sono quelli che aprono la sera o non sono organizzati per il take away, ma ce ne sono anche tanti che hanno deciso che non vale più la pena di tenere aperto per avere pochi clienti a pranzo. Dice Mandara: “In due giorni ho avuto 25 clienti. E poi io penso soprattutto ai rischi che faccio correre alla mia famiglia”.