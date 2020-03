Coronavirus, ancora 17 morti a Reggio Emilia: ma i casi positivi calano

REGGIO EMILIA – Cattive notizie, oggi, sul fronte dei decessi dato che sono 17 nella nostra provincia e portano il totale a 117. Ci sono, invece, buone notizie per quel che riguarda i nuovi casi di contagio che sono stati solo 68 (ieri erano stati 202) nel Reggiano e lontani, dunque, dai 200 giornalieri degli ultimi giorni.

Le vittime hanno un’età compresa fra i 63 e i 95 anni e sono di San Martino in Rio (2), Reggio Emilia (5), Guastalla, Castelnovo Monti (2), Sant’Ilario (2), Poviglio, Rio Saliceto, Villa Minozzo, Albinea, Luzzara.

Dati che, per quel che riguarda, il calo dei contagiati, fanno ben sperare il commissario ad acta Sergio Venturi che dice: “Piacenza Parma e Reggio hanno un incremento, sommando le tre province, che è uguale a quello di Modena che è una gran buona notizia”.

Sono invece, in Regione, 9.254 i casi di positività al Coronavirus, 719 in più di ieri (ieri erano stati 980 in più). Sono 33.527 i test refertati, 2.327 in più sempre rispetto a ieri. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna.

Complessivamente, sono 3.992 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (323 in più rispetto a ieri); aumentano di poche unità quelle ricoverate in terapia intensiva, chesono 291, 15 in più rispetto a ieri. Ma crescono purtroppo i decessi, passati da 892 a 985: 93, quindi, quelli nuovi, di cui 66 uomini e 27 donne.

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 558 (135 in più rispetto a ieri), 125 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 10 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 30 residenti nella provincia di Piacenza, 20 in quella di Parma, 17in quella di Reggio Emilia, 11 in quella di Modena, 4 in quella di Bologna (nessuno del territorio imolese), 1 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, zero in quella di Forlì-Cesena e 9 in quella di Rimini.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 1.981 (96 in più rispetto a ieri), Parma 1.435 (71 in più), Reggio Emilia 1.437 (68 in più), Modena 1.354 (199 in più), Bologna 968 (di cui Bologna 776, 124 in più rispetto a ieri, e 192 Imola, 11 in più), Ferrara 190 (18 in più rispetto a ieri), Ravenna 368 (26 in più), Forlì-Cesena 437 (di cui 211 a Forlì, 35 in più rispetto a ieri, e 226 a Cesena, 22 in più), Rimini 1.084 (49 in più).