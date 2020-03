Coronavirus, altri quattro morti nella nostra provincia

REGGIO EMILIA – Il Coronavirus continua a mietere vittime nella nostra provincia. Ci sono altri quattro decessi oggi, nel Reggiano, che portano il totale a quindici. I nuovi casi nel nostro territorio sono invece 15 e portano il totale a 138. Sono dunque quindici i tamponi positivi: nove persone sono a casa, tre in terapia intensiva e tre no. Sono di Reggiolo (1), Reggio Emilia (3), Bibbiano (3), Montecchio (3), Cavriago (2), Casina (1), Castelnovo Monti (1), Correggio (1).

Le vittime sono un uomo e tre donne. Una è di Reggiolo e ha 78 anni, un’altra è di Reggio Emilia e ha 78 anni, una è di Quattro Castella e ha 50 anni e una è di Casalgrande e ha 89 anni.

In Emilia-Romagna sono complessivamente 2.263 i casi di positività al Coronavirus, 316 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. Passano da 7.600 a 8.787 i campioni refertati. Si tratta di dati disponibili e accertati alle ore 12.00, sulla base delle richieste istituzionali.

Complessivamente, sono 903 le persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 128 (16 in più rispetto a ieri). E salgono a 51 (ieri erano 43) le guarigioni, 49 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 2 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 146 a 201: 55, quindi, quelli nuovi, che riguardano 39 uomini e 16 donne. Per 24 delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici. I nuovi decessi registrati riguardano 21 residenti nella provincia di Parma, 14 residenti in quella di Piacenza, 7 in quella di Modena, 5 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Bologna, 2 in quella di Ravenna, uno in quella di Ferrara.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 710 (31 in più rispetto a ieri), Parma 518 (88 in più), Rimini 363 (51 in più), Modena 251 (61 in più), Reggio Emilia 138 (15 in più), Bologna 155, di cui 47 del circondario imolese (complessivamente 33 in più, di cui 5 a Imola e 28 a Bologna), Ravenna 55 (14 in più), Forlì-Cesena 49 (di cui 30 a Forlì, 8 in più rispetto a ieri, e 19 a Cesena, 8 in più rispetto a ieri), Ferrara 24 (7 in più rispetto a ieri).

Ha detto Venturi: “Suggerisco a tutti i medici e infermieri che possono, anche chi e’ andato in pensione nei mesi scorsi come me, e che vogliano dare una mano, di segnarcelo: c’e’ bisogno”. Allo stesso tempo, aggiunge Venturi, “mi auguro tutte le Universita’ dell’Emilia-Romagna anticipino le lauree per gli infermieri, perche’ gia’ dalla prossima settimana potremmo avere 100 infermieri in piu’. Faccio appello in particolare all’Ateneo di Parma”, dove i contagi sono invece al momento in forte crescita.