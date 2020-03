Coronavirus, altri quattri morti a Reggio Emilia: boom di contagiati

REGGIO EMILIA – Ci sono altre quattro vittime fra i contagiati dal Coronavirus, nella nostra provincia, che portano il totale dei decessi a 21. Cattive notizie anche dall’aumento dei casi positivi che passano da 185 a 241 con un incremento di 56 casi in più che è il più alto che si è registrato da quando è iniziata l’emergenza sanitaria.

La situazione delle persone risultate positive è la seguente: 28 a domicilio e 28 ricoverati. I decessi sono 4: a S. Ilario, Guastalla e Boretto. Sono uomini di 64, 86, 75 e 86 anni.

E’ un aumento perfino superiore alla provincia di Piacenza, la più colpita dal virus in Regione, che oggi ha registrato 54 casi in più. Passando al dato regionale sono 3.522, in totale, i contagiati: un terzo dei quali a è a casa, mentre le persone che sono ricoverate in terapia intensiva oggi sono 197. Anche qui le notizie non sono buone perché i casi in un giorno sono stati 429 in più (ieri erano stati 449).

In Emilia-Romagna sono complessivamente 3.522 i casi di positività al Coronavirus, 429 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. Passano da 12.054 a 13.096 i campioni refertati. Si tratta di dati disponibili e accertati alle ore 12, sulla base delle richieste istituzionali.

Complessivamente, sono 1.334 le persone in isolamento a casa (+134) perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 197 (28 in più rispetto a ieri). E salgono a 88 (+20) le guarigioni, 85 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 3 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 284 a 346: 62, quindi, quelli nuovi, che riguardano 41 uomini e 21 donne. Per la maggior parte delle persone decedute sono in corso gli approfondimenti per verificare se avessero patologie pregresse, anche multiple.

I nuovi decessi registrati riguardano 23 residenti in provincia di Piacenza, 17 in quella di Rimini, 7 in quella di Parma, 7 in quella di Bologna, 4 in quella di Reggio Emilia e 4 in quella di Modena.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 1.073 (61 in più rispetto a ieri), Parma 707 (45 in più), Rimini 509 (84 in più), Modena 440 (73 in più), Reggio Emilia 241 (56 in più), Bologna 201, di cui del circondario imolese 90 (complessivamente 43 in più, di cui 18 a Imola e 25 a Bologna), Ravenna 114 (14 in più), Forlì-Cesena 103 (di cui a 52 Forlì, 8 in più rispetto a ieri, e 51 a Cesena, 17 in più rispetto a ieri), Ferrara 44 (10 in più rispetto a ieri).