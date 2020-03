Coronavirus, a Reggio ambulatori dedicati a casi sospetti

REGGIO EMILIA – In ogni distretto della provincia di Reggio Emilia si stanno attivando degli “ambulatori Covid”, spazi gestiti dai medici di medicina generale per visitare in condizioni di sicurezza pazienti non gravi con sintomi simili a quelli del coronavirus.

Lo fa sapere la direzione dell’Azienda Usl, precisando che lo scopo di queste strutture riservate ai pazienti con sintomatologia che potrebbe essere sospetta, e’ di separare i loro percorsi dagli altri pazienti con problematiche acute diverse o con patologie croniche, garantendo percorsi piu’ sicuri per tutti.

Gli ambulatori aiutano inoltre ad ottimizzare l’efficacia del “sistema salute”, garantendo l’accesso appropriato agli altri nodi della rete, in particolare l’emergenza urgenza, la diagnostica per immagini e l’assistenza ospedaliera nei sui diversi livelli di intensita’.

L’accesso agli ambulatori “Covid” pero’ non e’ diretto (le persone non possono decidere in autonomia di rivolgersi a loro), ma filtrato dai medici di medicina generale che, attraverso servizi di prenotazioni dedicati, fissano l’appuntamento al cittadino. Si raccomanda percio’ di telefonare sempre al proprio medico di famiglia, in caso di febbre o tosse o altri sintomi acuti.