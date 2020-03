Comune, le minoranze: “Rinviare Consiglio su bilancio”

REGGIO EMILIA – Rinviare le sedute del Consiglio comunale del 30 e 31 marzo, dedicate all’approvazione del bilancio. E’ la richiesta avanzata da tutti i gruppi di opposizione in Comune, considerato lo stato di emergenza sanitaria in atto. “Al momento – fa sapere il capogruppo della Lega Matteo Melato – abbiamo ricevuto solo una risposta verbale da parte dell’assessore al Bilancio Daniele Marchi chi si riservava una consultazione con sindaco e giunta, ma il parere al momento e’ contrario”.

Anche se, sottolinea il Carroccio, “la scadenza di approvazione e’ stata prorogata al 30 di aprile proprio perche’ situazioni di forte disagio, legati alla situazione attuale, sono prevedibili”. Dunque, prosegue Melato, “riteniamo questa, se confermata, una decisione del tutto irriguardosa, sottolineando che uno slittamento di due o tre settimane non produrrebbe alcun disaggio alla macchina amministrativa comunale ma consentirebbe di valutare la situazione dopo il 3 aprile, data al momento di fine emergenza per decreto del Governo”.

Inoltre, conclude il leghista, “si andrebbe a votare un bilancio del tutto obsoleto e che non terrebbe conto dell’attuale emergenza e i suoi risvolti sull’economia dato che si avrebbe anche pochissimo tempo per presentare emendamenti in una situazione non chiara e sempre in evoluzione”.