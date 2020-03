Castelnovo Monti, il sindaco Bini: “Tampone lo conferma, sono positivo”

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – “Oggi è arrivato il riscontro del tampone: come i medici sospettavano, ho effettivamente contratto il coronavirus. La terapia che avevo già cominciato ieri sta dando buoni risultati: oggi la febbre è sensibilmente più bassa”.

Lo comunica su Facebook il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, che aggiunge: “La mia positività ha portato nella giornata di oggi a sanificare gli uffici comunali come avete letto ieri. Sottolineo anche che in questi giorni, quando ho avuto occasione di recarmi in municipio, ho sempre indossato la mascherina, mantenuto le distanze di sicurezza, non ho stretto mani o avuto contatti diretti con il personale, per cui non è stato ritenuto necessario al momento porre alcun dipendente in quarantena secondo le ultime indicazioni dell’Ausl”.

E conclude: “Tutto il personale del Comune in questi giorni opera con dispositivi di protezione individuale, validi per tutelare sia per i dipendenti che per chi si reca agli uffici, secondo le modalità di accesso in questa fase di emergenza. Ricordo che l’accesso agli uffici in questo periodo può avvenire su prenotazione, e se non è possibile disbrigare le pratiche tramite internet (tutte le informazioni sul sito del Comune a questo link http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/2020/03/07/indicazioni-per-laccesso-agli-uffici-comunali-in-questi-periodo-di-emergenza-sanitaria/). Grazie ancora per la vostra vicinanza: sto già meglio e sto continuando a lavorare da casa”.