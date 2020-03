Campus universitario, confermati i 5,8 milioni da Roma

REGGIO EMILIA – La completa realizzazione del campus universitario di Reggio Emilia diventa piu’ vicina. E’ stato infatti confermato il finanziamento da 5,8 milioni da parte del ministero dell’Universita’ che consentira’ di avviare – dal 2021 – il secondo stralcio dei lavori di riqualificazione del padiglione “Marchi” del complesso ex San Lazzaro.

Dopo un primo intervento che nel 2014 ha permesso la realizzazione degli alloggi (oggi gestiti da Er.Go) dove gia’ risiedono 46 studenti, partira’ quindi la progettazione esecutiva del secondo stralcio delle opere che porteranno nell’edificio altri 75 alloggi per studenti, ricercatori e “visiting professor” e una serie di servizi tra cui sale studio, un’area ristoro, una palestra e un auditorium da 230 posti.

Le risorse ministeriali si sommano a quelle di Regione, Unimore e del Comune di Reggio Emilia (che cede anche a Ergo il diritto di superficie dell’area per 40 anni), per un totale di 12 milioni. “Con questo e altri importanti interventi, come quello in corso al seminario, il Comune di Reggio continua a sostenere l’Universita’ e la ricerca in citta’, favorendo la residenzialita’ degli studenti fuori sede e l’ampliamento delle dotazioni dell’intero comparto”, sottolineano il sindaco Luca Vecchi e l’assessore comunale all’Educazione Raffaella Curioni.

“Sono molto lieta – aggiunge l’assessore regionale alla Scuola Paola Salomoni – che proprio in questo periodo cosi’ difficile riusciamo a dare un segnale positivo ai tanti studenti fuorisede della nostra regione e, in particolare, a quelli di Reggio Emilia”. Il “completamento della residenza Villa Marchi, a cui la Regione concorre con oltre due milioni, rappresenta non solo un potenziamento dei servizi di accoglienza per gli studenti, ma anche un’importante valorizzazione urbana”, evidenzia Salomoni.

Il rettore dell’universita’ di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro, commenta: “Il completamento del padiglione Marchi, molto atteso dall’Universita’ e’ un ulteriore tassello di un progetto urbanistico che vuole al San Lazzaro l’insediamento di un vero campus. Un polo universitario dotato di servizi e strutture essenziali per la vita di una comunita’ che, in questi anni, e’ fortemente cresciuta sia come dimensione di popolazione studentesca che come prestigio dal punto di vista didattico e scientifico”.

Unimore, informa il rettore, “e’ attualmente impegnata nella ricerca di soluzioni per il finanziamento di un ulteriore intervento edilizio nella stessa area, finalizzato alla realizzazione di un nuovo padiglione per aule e laboratori indispensabili alle attivita’ di formazione e ricerca del dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria e della sezione di agraria del dipartimento di scienze della vita”.

E’ “sempre positivo quando i servizi per gli universitari concorrono a qualificare un territorio – chiude la direttrice di Er.Go Patrizia Mondin – ed e’ altrettanto positivo che cio’ sia possibile attraverso la collaborazione virtuosa di diverse istituzioni”. Nell’ex area ospedaliera, a partire dal 2012, il Comune di Reggio e gli altri enti hanno inoltre avviato una serie di interventi sulla viabilita’ interna ed esterna al complesso, sugli accessi, i parcheggi, il verde, l’illuminazione e gli arredi, per un totale di 3,4 milioni.