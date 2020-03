Assicoop Emilia Nord, 30mila euro a sostegno del Santa Maria Nuova

REGGIO EMILIA – In questo periodo di emergenza si sta assistendo a importanti manifestazioni di attenzione e sostegno al sistema sanitario locale, da parte di tante persone e realtà economiche, che attraverso donazioni intendono aiutare per quanto possibile il personale medico, infermieristico, ausiliario in prima linea nel curare chi ha contratto il Covid-19, e nel cercare di arginare l’epidemia. Le donazioni sono fondamentali per acquistare nuovi strumenti tecnologici, ausili e dispositivi di protezione individuale.

Tra queste realtà c’è anche Assicoop Emilia Nord – UnipolSai Assicurazioni, realtà presente e attiva nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza che ha scelto di donare 30.000 euro alla raccolta fondi straordinaria Grade per il Santa Maria, che ha appunto l’obiettivo di sostenere l’ospedale reggiano e il suo personale in queste ore così impegnative.

La presenza capillare sul territorio caratterizza da sempre Assicoop Emilia Nord, così come una spiccata attenzione alla responsabilità sociale di impresa, e la vicinanza verso realtà sociali, culturali e formative delle tre province di Reggio, Parma e Modena. Assicoop Emilia Nord ha infatti attivato da diversi anni collaborazioni con la Fondazione Toscanini di Parma, la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, l’Istituto Alcide Cervi di Gattatico, Istoreco di Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Piacenza e la Fondazione I Teatri di Reggio, della quale è stata uno dei fondatori nel 2006.