Zona stazione, il sindaco: “Il dialogo prosegue”

REGGIO EMILIA – Dopo le recenti polemiche per i rifiuti abbandonati in via Turri sollevate dal comitato di residenti Reggio Civitas, il sindaco Luca Vecchi ha convocato ieri sera un incontro aperto in municipio e annuncia un nuovo protocollo per il risanamento della zona della stazione. “Su via Turri – commenta su Facebook il sindaco – stiamo facendo dei passi avanti e li stiamo facendo insieme ai tanti cittadini, alle comunita’ e alle associazioni che vivono il quartiere ogni giorno”.

Per questo, continua Vecchi, “ieri abbiamo organizzato un incontro aperto in Comune per discutere le azioni da mettere in atto su quell’area, che saranno contenute in un protocollo di impegni su cui stiamo lavorando”. È “stata una prima tappa di un percorso che deve continuare insieme a tutta la citta’”, conclude il primo cittadino. Tra gli interventi dell’amministrazione per arginare il degrado nel quartiere, il principale riguarda la realizzazione della nuova sede della Polizia locale in viale IV novembre, prevista entro quest’anno.