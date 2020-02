Vende autoricambi su Facebook, ma è una truffa: denunciato

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Un 24enne di Catania è stato denunciato per truffa ai danni di un 20enne di Castellarano a cui ha venduto autoricambi su Facebook che poi non gli ha mai consegnato. La vittima doveva acquistare autoricambi per la sua auto e ha visto su una pagina Facebook un articolo che faceva proprio al suo caso, Ha contattato prima via mail e poi via WhatsApp l’inserzionista concordando l’acquisto di quanto venduto per l’importo di 750 euro.

Dopo aver versato il corrispettivo dovuto e non vedendo arrivare la merce, ha cercato invano di contattare l’utenza telefonica associata all’annuncio trappola. Quando ha capito di essere rimasta vittima di un raggiro, è andato dai carabinieri della stazione di Castellarano e ha sporto denuncia. Dopo una serie di riscontri tra la carta prepagata dove erano confluiti i soldi e l’utenza telefonica attraverso la quale correvano le trattative, i carabinieri sono risaliti al 24enne catanese che è stato denunciato per truffa.