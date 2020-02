Etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari, servizio gratis

– La rete degli Sportelli Etichettatura e Sicurezza alimentare promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna offre alle imprese della regione un servizio di primo orientamento in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari destinati al commercio nazionale e comunitario e in materia di vendita in Ue ed esportazione extra Ue, in collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino.

Il servizio, fa sapere l’ente camerale, si rivolge alle imprese che operano in tutta la filiera del settore agroalimentare (produzione, trasformazione e commercializzazione) per rispondere a quesiti in materia di sicurezza alimentare, etichettatura (studio dei contenuti inseriti in etichetta e nutrizionale), etichettatura ambientale (chiarimenti sulle informazioni da inserire sull’imballaggio), vendita in Ue ed esportazione extra Ue dei prodotti alimentari. Questo perché, si legge in una nota, le nuove norme in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti alimentari, emanate a livello europeo e nazionale, hanno “creato un quadro giuridico che comporta alcuni adeguamenti da parte delle imprese”.

Per usufruire del servizio è necessario registrarsi e compilare il modulo di richiesta accedendo al portale www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it.

Il servizio è gratuito fino ad esaurimento delle risorse stanziate, e per maggiori informazioni si puo’ scrivere a etichettatura@rer.camcom.it.