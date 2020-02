Fuga di gas, giovane coppia intossicata

RIO SALICETO (REGGIO EMILIA) – Una fuga di gas in un appartamento di un condominio ha fatto scattare l’allarme nel centro di Rio Saliceto, in piazza del Tricolore 7, attorno alle ore 11. Una coppia di giovani è rimasta intossicata ed è stata ricoverata d’urgenza al Policlinico di Parma, dove è stata trasportata in elicottero.

Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri, polizia locale e il sindaco Lucio Malavasi. I pompieri hanno consentito le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dello stabile senza che vi fossero pericoli.

*** seguiranno aggiornamenti ***