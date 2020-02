Tutti gli album degli artisti di Sanremo 70

MILANO – Il 7 febbraio escono i primi album, a cominciare da “Ho un piano” di Raphael Gualazzi contenente “Carioca” dall’esplosivo connubio tra atmosfere urban e cubane, nonchè altri dieci brani inediti dalle infinite sfumature. Stessa data per il repack del secondo album di Alberto Urso “Il sole ad est” con l’omonimo brano presentato al festival, “Invincibile”, “Unbelievable”, “Oltremare” feat. Giordana Angi e “Your song” di Elton John.

“Atto zero” di Anastasio contiene “Rosso di rabbia” e tutte le diverse anime e sfaccettature che da sempre contraddistinguono questo artista. “Cristian Bugatti” è il titolo dell’album di Bugo contenente “Sincero” in gara fra i big in coppia con Morgan.

“Tikibombom” di Levante si inserisce perfettamente in “Magamamemoria mmxx”, l’edizione speciale dell’album di inediti uscito ad ottobre e che, nella nuova versione, contiene 31 brani in un doppio cd con quattro bonus track e “Magmamemoria live” registrato al Mediolanum Forum di Milano lo scorso novembre.

L’album “This is Elodie” di Elodie contiene il brano sanremese “Andromeda” e i singoli “Non è la fine” in collaborazione con Gemitaiz e “Mal di testa” feat. Fabri Fibra. “Voglio parlarti adesso” di Paolo Jannacci, insieme ad un secondo brano inedito, è contenuto nel repack del suo ultimo lavoro “Canterò”.

“Il confronto” di Marco Masini è uno dei quattro brani inediti dell’album “Masini +1, 30th anniversary” con 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici, fra cui Eros Ramazzotti. “Fuori dall’hype Ringo Starr” è il nuovo progetto dei Pinguini Tattici Nucleari contenente “Ringo Starr” ele dieci tracce di “Fuori dall’hype”, nonché le nuove versioni di “Irene” e di “Cancelleria” e gli altri inediti “Bergamo” e “Ridere”.

Oltre al brano sanremese “Come mia madre”, l’album “Voglio essere tua Sanremo edition” di Giordana Angi contiene le tre nuove canzoni “Seconda pelle”, “La tua eredità” e “Désolé” cantata in francese. “Viceversa“ di Francesco Gabbani dal 14 febbraio è anche il titolo dell’album in uscita sulle piattaforme, in vinile e in cd standard version (1/2 booklet giallo) e in cd deluxe version (extraformato fotografico).

“Fai rumore” di Diodato sarà contenuto nell’album di inediti “Che vita meravigliosa”, anticipato dal singolo omonimo che il cantautore ha scritto per “La dea fortuna”, il film campione di incassi di Ferzan Ozpetek. Il singolo di Enrico Nigiotti “Baciamo adesso” è contenuto nel suo quinto album di inediti dal titolo “Nigio”.

“Finalmente io” e l’altro brano inedito “Devi volerti bene” entrano a far parte della speciale edizione dell’album “Grandissimo” dei primi 25 anni di Irene Grandi vissuti “alla Grandi”. L’album “Twerking queen – el resto es nada” di Elettra Lamborghini contiene le dieci tracce di “Twerking queen” e ad alcune sorprese, nonché la sanremese “Musica (e il resto scompare)”.

Il brano “Ho amato tutto” di Tosca è inserito nel repack dell’album “Morabeza” uscito ad ottobre. Il 21 febbraio Piero Pelù annuncia l’album di inediti “Pugili fragili” con cui festeggia 40 anni di carriera dopo la prima volta in gara sul palco del festival con il brano “Gigante”.

Il 28 febbraio arriva “Ricercato? No grazie” l’edizione speciale dell’ultimo album di Junior Cally che contiene, oltre al brano sanremese “No grazie”, anche altri tre inediti. La canzone “Niente (Resilienza 74)” di Rita Pavone sarà nell’album doppio “raRità!” contenente brani stranieri che hanno raggiunto le vette di vendita nelle classifiche di tutto il mondo.

In primavera il brano “Lo sappiamo entrambi” di Riki sarà contenuto nel suo nuovo album insieme al suo precedente singolo “Gossip”. Niente album in uscita per il momento per Le Vibrazioni, Michele Zarrillo, Rancore e Achille Lauro.

Fra i giovani il 31 gennaio è uscito “Tsunami (Forse vi ricorderete di noi per canzoni come)” degli Eugenio In Via Di Gioia; dal 7 febbraio il brano “Nel bene e nel male” di Matteo Faustini fa parte dell’album d’esordio “Figli delle favole”. Fuori il 28 febbraio “Io sono Fasma”, secondo album dell’artista romano Fasma che conterrà anche il singolo “Per sentirmi vivo”