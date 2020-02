The Blue Knight, la via la campagna per sostenere il film d’animazione reggiano

REGGIO EMILIA – Sulla piattaforma digitale Indiegogo è attiva la campagna di crowdfunding ( – Sulla piattaforma digitale Indiegogo è attiva la campagna di crowdfunding ( www.indiegogo.com/projects/ the-blue-knight# ) per ultimare e distribuire The Blue Knight, il film realizzato a Reggio Emilia che racconta la storia del colore blu in modo poetico ed evocativo. Un team di 20 persone – in gran parte giovanissimi – tra illustratori, sceneggiatori, animatori e registi da un anno lavora in uno studio a Buco del Signore ad un progetto ambizioso che potrebbe arrivare direttamente dalle Mille e una Notte o da una pagina di grande letteratura epica.

The Blue Knight – Il Cavaliere Blu, cortometraggio d’animazione realizzato da Delicatessen e prodotto da Azabache Films, è stato premiato da Emilia-Romagna Film Commission con 24.500 euro e per ultimare la sua realizzazione e farsi conoscere ha bisogno di ulteriori risorse. Il crowdfunding consentirà di pagare il lavoro dei giovani artisti già coinvolti nel progetto e potenziare il team per portare a termine la produzione entro maggio 2020. Inoltre i contributi ricevuti per sostenere questo progetto artistico e industriale di grande qualità, aumenteranno le probabilità di portarlo nei festival più importanti e far conoscere il prodotto a livello internazionale.

Le ricompense

Tra le ricompense della campagna di crowdfunding ci sono il libro d’arte The Blue Knight in edizione limitata, le tavole originali disegnate a mano e firmate dagli autori, ma anche la possibilità di vedere il proprio nome nei titoli del film. The Blue Knight è un lavoro artigianale di grande pregio, realizzato da bravissimi illustratori: da qui anche l’idea di offrire come ricompensa una lezione online di due ore e mezza con la regista del film Cristiana Valentini su come realizzare un film d’animazione.

“Siamo alla ricerca di mecenati prima ancora che sponsor – spiegano la Valentini e il produttore Fabian Ribezzo – realtà produttive e culturali che sposino la nostra causa, ovvero tenere “in casa” le migliori professionalità del territorio, spesso costrette a trasferirsi all’estero per poter lavorare con continuità”.

La storia e le tecnica

The Blue Knight è una storia d’avventura che guarda all’immaginario intramontabile degli anni Sessanta. Nel cortometraggio il blu è un personaggio mutaforme: all’inizio è una pietra, poi diventa cavaliere, tessuto e infine colore. Rifiutato da Greci e Romani, attraversa la storia competendo con i colori rivali. Solca i mari, colora i cieli di Giotto, fa capolino nei mosaici di Ravenna e nelle ceramiche di Faenza finché diventa blu di Prussia nella tavolozza di Van Gogh. Fino al 1961, quando l’astronauta russo Jurij Gagarin pronuncia la storica frase dallo spazio: «La Terra è blu! Che meraviglia, è incredibile»

Il cortometraggio è realizzato con tecnica di animazione 2D e cut motion. Tra l’artigianato e la dimensione semi-industriale, è un prodotto di respiro internazionale per tematica, stile narrativo e design. Nel 2020, quando la Pantone decreta il Classic Blue colore dell’anno, sbarcherà nei festival (Cannes, Berlino, Stoccolma, Los Angeles e altri ancora) che consentono di qualificarsi per l’Oscar e sarà presentato nei maggiori mercati internazionali come Annecy, Rotterdam, Clermont Ferrand. Una sfida possibile: nel curriculum di Azabache Films infatti c’è la c’è la qualifica per la selezione agli Oscar 2015 con il cortometraggio A Tropical Sunday.

Alla guida del progetto ci sono l’illustratrice reggiana Cristiana Valentini (Italia 1, La7, MTV, Real Time, Sky e Rai Yoyo), che firma la regia, e l’argentino Fabian Ribezzo, fondatore della casa di produzione Azabache Films (Selezione Oscar 2015 per A Tropical Sunday). The Blue Knight attinge ai migliori talenti della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, un punto di riferimento per le arti figurative e grafiche in Italia. Un team prevalentemente al femminile: nella squadra ci sono sei illustratrici, la produttrice Vittoria Giovannini, l’esperta di pubbliche relazioni Arianna Bastoni e tre animatrici. La compagine maschile è formata da un illustratore e quattro animatori, capitanati da Luca Zecchi. I ragazzi arrivano da Reggio Emilia, Modena, Bologna, Parma, Cesena, Mantova, Carpi e hanno tutti meno di 30 anni.

Il grande sogno

The Blue Knight, nella mente dei suoi creatori, non è solo un cortometraggio, ma il primo capitolo di un progetto più ampio e ambizioso. In primo luogo, perché è l’episodio pilota di una serie, The Colors, che ricostruisce la storia degli altri colori: rosso, giallo, viola, verde, bianco e nero. E poi perché dal cortometraggio saranno tratti una versione educational e un libro illustrato.

Infine, il sogno più grande: attraverso la creazione di questo prodotto, dare ai giovani l’opportunità di crescere professionalmente. Un sogno che potrebbe trovare a Reggio Emilia le sue radici e fare della città un polo europeo dell’animazione. Per realizzare gli obiettivi di produzione c’è poi un dialogo aperto con diverse realtà del territorio interessate a sostenere il progetto.