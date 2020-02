Sicrea Group, Luca Bosi si dimette

REGGIO EMILIA – Luca Bosi, nel corso del Cda dello scorso 28 gennaio, ha comunicato le dimissioni da presidente di Sicrea Group. Ha detto l’ex presidente: “Sono stati otto anni davvero intensi e bellissimi. Abbiamo prodotto 700 milioni di euro di appalti e ricollocato 630 persone che, differentemente, sarebbero rimaste disoccupate e si è creata una prospettiva per più di 200 lavoratori. Tutto questo a livello umano prima ancora che professionale significa una esperienza unica. Ora – in pieno spirito cooperativo – è venuto il tempo di dare spazio a nuove esperienze e professionalità, già al lavoro per elaborare un piano che rimoduli quello 2018-2020 anche alla luce delle evoluzioni di un settore che, come dicono chiaramente gli indicatori, non ha ancora trovato una via di uscita dalla crisi. Di fronte a condizioni esterne mutate (rispetto a quelle che si prevedevano a piano) è opportuno agire in tal senso e visto che ho sempre pensato non esistano “uomini per tutte le stagioni” ho ritenuto corretto che questo lavoro venisse affidato ad altri, lasciando comunque una realtà pienamente operativa e totalmente in produzione sugli oltre 60 cantieri sparsi per l’Italia”.

Nel giugno dello scorso anno Bosi è stato chiamato a ricoprire un incarico di grande responsabilità alla guida di Ccfs. Dice l’ex presidente: “Questo richiede tutto il mio tempo e il mio impegno. Grazie a tutti i colleghi, ai soci e ai collaboratori che in questi anni mi sono stati accanto, protagonisti insieme di questa avventura”.

Il Cda rimane pienamente in carica e le attività gestorie già erano assunte dall’amministratore delegato nominato lo scorso novembre. Il Cda di Sicrea Group ha voluto ringraziare Bosi per la qualità e la dedizione del lavoro messo in atto negli anni. “Una famiglia rimane per sempre” è stato detto al termine della seduta.

Luca Bosi, 44 anni, sposato, un figlio vive a Luzzara. Dopo la laurea in filosofia svolge diverse esperienze lavorative e approda nel 2008 alla cooperazione con il ruolo di funzionario commerciale. È presidente di Sicrea Group dal 2012, di Boorea Emilia Ovest dal 2014 e da giugno 2019 di Ccfs, ruoli di responsabilità primaria che ne hanno accresciuto il percorso formativo manageriale.