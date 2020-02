Sindacale

Scioperano i dipendenti della coop che ha in appalto servizi comunali

Presidio e volantinaggio lunedì 17, dalle 10 alle 12, in Piazza Scapinelli per chiedere retribuzioni in linea con quelle comunali. La Cgil: "Basta con i massimi ribassi, i lavoratori non sono carne da macello"