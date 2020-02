Salvaterra, furto notturno al bar Kalua

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Furto notturno al bar Kalua in via San Lorenzo a Salvaterra di Casalgrande. I ladri, utilizzando un tombino, hanno rotto la vetrata e sono entrati nei locali rubando una macchina cambia monete. I danni complessivi sono ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Casalgrande per furto aggravato contro ignoti.